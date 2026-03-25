Украина перехватывает инициативу Альфред Кох

25.03.2026, 17:35

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Россияне остановились.

Прошли четыре года и двадцать девять дней войны. На сегодняшних картах ISW можно видеть, что ВСУ продолжают удерживать инициативу и продвигаются даже там, где, по идее, должны были бы продвигаться россияне – в Донецкой области.

Сегодня было три украинских контратаки. Во-первых, южнее Константиновки ВСУ удалось отбросить противника на 2 км от Ильиновки и еще немного (до 1 км) в двух местах восточнее Константиновки. Во-вторых, западнее Соледара укринским войска удалось продвинуться на 2 км на запад и отбить у россиян Миньковку. И в-третьих, восточнее Славянска ВСУ продолжили вчерашнюю контратаку в районе села Закотное и продвинулись еще на 2 км севернее, вдоль береге Северского Донца.

Не смотря на многочисленные сообщения о российских попытках массированного наступления в районе Лимана, карты ISW никакого продвижения россиян не фиксируют. Украинские источники сообщают о больших потерях противника, но проверить эти сообщения пока не представляется возможным.

Однако можно уверенно констатировать: никакой инициативы у российской армии на фронте нет. Причины этого могут быть разными, но я пока не буду торопиться с выводами (хотя мне, разумеется, очень соблазнительно думать, что это и есть долгожданные признаки истощения российской военной машины).

В ночь на сегодня россияне выпустили по Украине 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет Искандер-К, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69) и 392 БпЛА.

Украинские силы ПВО перехватили 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет Искандер-К, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 365 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА в 22 местах, и падение обломков – в 10 местах. Судьба еще одной баллистической ракеты Искандер-М и двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 – неизвестна. Скорее всего они сбились с пути и упали в безлюдных местах, не причинив никакого вреда.

Но на этом сегодня россияне не остановились в в течении дня продолжили атаковать Украину своими беспилотниками. После ночной атаки они в течении дня выпустили по Украине еще 556 БпЛА. Украинским силам ПВО удалось перехватить 541 из них. Зафиксированы попадания 15 вражеских БпЛА. Какое количество целей было поражено, на этот раз, украинские военные не сообщили.

Таким образом можно констатировать, что за прошедшие сутки россияне провели самую масштабную воздушную атаку за всю войну. 933 БпЛА и 34 ракеты – это их рекорд… На фоне отсутствия у россиян видимых успехов на фронте такая мощная воздушная атака заставляет задуматься о том, что (возможно) российские генералы изменили свою стратегию и начали копировать американцев, которые воюют с Ираном исключительно воздушными ударами.

Эта новая стратегия тоже может быть косвенным свидетельством истощения главного военного ресурса россиян: пушечного мяса. Ведь война посредством исключительно воздушных ударов – занятие чрезвычайно дорогое. И, следовательно, решиться на такой стратегический маневр можно только в условиях жесткого дефицита солдат.

Но опять: это лишь мои домыслы и я легко заберу свои слова назад, если завтра россияне опять начнут свое наступление на фронте. Хотя вероятность такого возврата к старой стратегии все ниже и ниже: ведь толком они не наступали уже пару месяцев. За все четыре года войны такого длительного перерыва в их наступлении я что-то и не припомню…

Впрочем, нет, было: всю первую половину 2023 года (вплоть до злосчастного «Контрнаступа» ВСУ) россияне окапывались и строили печально известную «линию Суровикина»... Но это, кстати, тоже свидетельство того, что россияне на неопределенное время (возможно) отказались от каких-то наступательных действий…

Повреждения от этой атаки зафиксированы в 11 областях Украины. На текущий момент известно о 7 погибших и более 70 раненых по всей стране.

Во Львове под удар попал исторический центр города (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) — повреждена церковь Св. Андрея XVII века и монастырь. Ранено не менее 22 человек.

В Полтавской области зафиксированы попадания в жилые дома и отель; двое погибших, 11 раненых. В Днепре российские дроны атаковали многоэтажку, возник пожар. Среди 9 пострадавших — полуторагодовалый ребенок. В Харьковской области вражеский беспилотник атаковал пригородную электричку на маршруте Слатино — Харьков, погиб один человек. В Запорожье и Киеве также зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре, АЗС и жилому сектору.

В Ивано-Франковской области в результате попадания российского дрона в здание больницы погибли военнослужащий и его 15-летняя дочь. Они во время атаки находились в родильном отделении, где лежала его жена (ее мать), недавно родившая ему сына (ей – брата)…

Какими словами описать эту трагедию? Какой суд вынесет справедливый приговор тем преступникам, которые совершили это убийство? Сопутствующие потери… Война есть война… Мы все произносим эти фразы даже не задумываясь о том, что в них нет никакого смысла: ни божеского, ни человеческого…

Я уже давно перестал даже пытаться как-то отрефлексировать весь этот океан горя. Просто откладываю в каком-то уголке своей памяти такие случаи и храню их. Мне уже не хватает ни ума, ни сердца все это как-то эмоционально и интеллектуально пережить. Может когда-нибудь появится какой-нибудь второй Лев Толстой или Томас Манн, который сможет объяснить человечеству, что все это значит и как нам с этим жить. Но это не я. Мой человеческий масштаб – точно меньше этой трагедии.

Единственное, что я могу – это помнить. И никогда не забывать о том, что это было. Это было с нами. Это случилось при нас. Мы были современниками этого. Теперь о горе такого масштаба мы знаем не из рассказов дедушек и бабушек, а вот сейчас, сию минуту это все случается рядом с нами.

И это делается не какими-то кинематографическими «эсэсовцами» или «полицаями». Это делается руками наших современников, людьми, которых мы быть может знали, с которыми сталкивались на улице, учились в одних школах, служили вместе в армии, работали на заводе. Мы с ними читали одни книжки, смотрели одни фильмы, жили одной жизнью…

Не нужно себя обманывать: это такие же люди как мы. «Обыденность зла»… Да, да. Это именно то, о чем я все время думаю… Что-то сегодня мне больше не хочется ничего писать. Царствие Небесное убиенным отцу и дочери. Пусть земля им будем пухом. И сил оставшимся в живых матери с младенцем.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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