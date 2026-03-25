Япония подняла истребители из-за вторжения китайских самолетов 25.03.2026, 17:37

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Инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря.

Силы противовоздушной обороны Японии подняли истребители в ответ на подозрение о нарушении воздушного пространства страны, сообщает ресурс OSINTdefender.

По данным Объединенного штаба Японии, инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря и Тихого океана.

Речь идет о реагировании подразделений Юго-Западных сил противовоздушной обороны, которые были приведены в боевую готовность.

По предварительной информации, в воздухе могли находиться самолеты Китая, которые и стали причиной подъема истребителей.

Официальные детали относительно типа самолетов или характера их действий пока не уточняются.

Японские силы обороны продолжают мониторинг ситуации в регионе.

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