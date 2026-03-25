Япония подняла истребители из-за вторжения китайских самолетов
- 25.03.2026, 17:37
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Инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря.
Силы противовоздушной обороны Японии подняли истребители в ответ на подозрение о нарушении воздушного пространства страны, сообщает ресурс OSINTdefender.
По данным Объединенного штаба Японии, инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря и Тихого океана.
Речь идет о реагировании подразделений Юго-Западных сил противовоздушной обороны, которые были приведены в боевую готовность.
По предварительной информации, в воздухе могли находиться самолеты Китая, которые и стали причиной подъема истребителей.
Официальные детали относительно типа самолетов или характера их действий пока не уточняются.
Японские силы обороны продолжают мониторинг ситуации в регионе.