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Дилемма Трампа

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  • Виктор Небоженко
  • 25.03.2026, 18:03
  • 9,620
Дилемма Трампа
Дональд Трамп
Фото: The Insider

Украинцы это уже проходили.

Трамп не может ни проиграть, ни выиграть, потому что выход из войны в Иране не менее опасен для него и США, чем ее дальнейшее продолжение.

Точно в таком же положении диктатор России Путин, который вероломного напал на Украину, а теперь не знает, как выйти из войны, ибо времени нет ни у него, ни у России. Оба будут искать выход за счет жертв агрессии, а не признавать поражение.

Иранская война зашла в тупик для обоих сторон – США и Ирана. Но через несколько месяцев, дело дойдет до того, что Путин будет «продавать» перемирие с Ираном Трампу, в обмен на капитуляцию Украины. А Трамп будет давить на Европу, чтобы она снизила уровень поддержки Украины.

Но украинцы это уже проходили. Тогда Трамп «продавал» Украину Путину в обмен на дистанцирование Кремля от Китая. Ничего с этого не получилось. Китай еще глубже вошел в политическое тело России.

Иранцы тоже не верят ни России, ни США. Иранцы обманут Путина и Трампа, ибо их цель не перемирие с ненавистным врагом, а поражение США на всем Ближнем Востоке, что сделает возможным их страну главной в исламском мире и восстановление страны за счет монархий Персидского залива – это будет плата за их сотрудничество с Америкой.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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