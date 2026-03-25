Президент Европарламента: Сегодня особенный день для белорусов

Президент Европарламента: Сегодня особенный день для белорусов2
- 25.03.2026, 18:17
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25 марта — мощный символ протеста против диктатуры.
Президент Европарламента Роберта Метсола выступила с заявлением в поддержку белорусов накануне заседания 25 марта — в День Воли, который традиционно отмечают белорусы по всему миру.
Роберта Метсола отметила, что эта дата имеет особое значение для Беларуси как символ борьбы за свободу и демократию.
«Сегодня мы отмечаем Международный день солидарности с Беларусью, известный как День Воли. В этот день в 1918 году Беларусь провозгласила независимость. Для миллионов белорусов эта годовщина стала мощным символом протеста против угнетающей диктатуры. И мы пользуемся этой возможностью, чтобы вновь подтвердить нашу поддержку всем белорусам, которые борются за свободную и демократическую страну», — заявила Метсола, начиная пленарное заседание Европарламента 25 марта.