Президент Европарламента: Сегодня особенный день для белорусов 2 25.03.2026, 18:17

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Роберта Метсола

25 марта — мощный символ протеста против диктатуры.

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила с заявлением в поддержку белорусов накануне заседания 25 марта — в День Воли, который традиционно отмечают белорусы по всему миру.

Роберта Метсола отметила, что эта дата имеет особое значение для Беларуси как символ борьбы за свободу и демократию.

«Сегодня мы отмечаем Международный день солидарности с Беларусью, известный как День Воли. В этот день в 1918 году Беларусь провозгласила независимость. Для миллионов белорусов эта годовщина стала мощным символом протеста против угнетающей диктатуры. И мы пользуемся этой возможностью, чтобы вновь подтвердить нашу поддержку всем белорусам, которые борются за свободную и демократическую страну», — заявила Метсола, начиная пленарное заседание Европарламента 25 марта.

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