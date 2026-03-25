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Ученые: Пчелы лучше танцуют перед публикой

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  • 25.03.2026, 18:27
  • 2,252
Ученые: Пчелы лучше танцуют перед публикой

Все зависит от того, кто смотрит.

«Виляющий танец» — это сложный способ коммуникации, с помощью которого рабочая пчела сообщает сородичам, где находятся пыльца и нектар цветов. Направление танца относительно солнца указывает путь, а длина каждого движения — расстояние. До сих пор ученые считали, что это просто кодированное сообщение, пишет «Нож».

Международная команда исследователей провела серию экспериментов в контролируемых ульях, чтобы выяснить, как танцующие пчелы реагируют на публику. Ученые наблюдали за «танцполом» — местом в улье, где пчелы собираются и взаимодействуют друг с другом.

В одном эксперименте исследователи меняли количество пчел в улье, в другом — оставляли численность прежней, но заменяли аудиторию молодыми пчелами, которые обычно не следят за «виляющим танцем». В обоих случаях движения танцора становились менее точными, когда аудитория была меньше или менее заинтересована.

Когда вокруг пчелы мало зрителей, она начинает двигаться более хаотично, чтобы привлечь внимание сородичей. Из-за этого нарушается четкий рисунок движений — и точность передачи информации о местоположении пыльцы снижается.

Как выяснили исследователи, пчелы определяют размер аудитории через физический контакт: зрители касаются танцора усиками и телами. Эти прикосновения помогают исполнителю чувствовать, сколько пчел находится рядом и насколько они вовлечены.

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