Ученые: Пчелы лучше танцуют перед публикой 3 25.03.2026, 18:27

2,252

Все зависит от того, кто смотрит.

«Виляющий танец» — это сложный способ коммуникации, с помощью которого рабочая пчела сообщает сородичам, где находятся пыльца и нектар цветов. Направление танца относительно солнца указывает путь, а длина каждого движения — расстояние. До сих пор ученые считали, что это просто кодированное сообщение, пишет «Нож».

Международная команда исследователей провела серию экспериментов в контролируемых ульях, чтобы выяснить, как танцующие пчелы реагируют на публику. Ученые наблюдали за «танцполом» — местом в улье, где пчелы собираются и взаимодействуют друг с другом.

В одном эксперименте исследователи меняли количество пчел в улье, в другом — оставляли численность прежней, но заменяли аудиторию молодыми пчелами, которые обычно не следят за «виляющим танцем». В обоих случаях движения танцора становились менее точными, когда аудитория была меньше или менее заинтересована.

Когда вокруг пчелы мало зрителей, она начинает двигаться более хаотично, чтобы привлечь внимание сородичей. Из-за этого нарушается четкий рисунок движений — и точность передачи информации о местоположении пыльцы снижается.

Как выяснили исследователи, пчелы определяют размер аудитории через физический контакт: зрители касаются танцора усиками и телами. Эти прикосновения помогают исполнителю чувствовать, сколько пчел находится рядом и насколько они вовлечены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com