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Россия теряет Сахель

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  • 25.03.2026, 18:36
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Россия теряет Сахель

Это окно возможностей для США и Европы.

Россия, активно расширявшая влияние в регионе Сахеля с 2020 года, сталкивается с нарастающими трудностями, которые ставят под угрозу ее долгосрочное присутствие в Западной Африке. Изначально Москва воспользовалась волной военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, предложив новым режимам военную поддержку, разведку и защиту в обмен на доступ к природным ресурсам — золоту, урану и литию, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако спустя несколько лет эффективность этой стратегии вызывает сомнения. Российское военное присутствие, представленное в том числе наемниками, оказалось ограниченным и неспособным справиться с масштабной угрозой со стороны джихадистских группировок. Более того, жесткие методы ведения операций, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения, привели к обратному эффекту — росту поддержки вооруженной оппозиции и усилению нестабильности.

Ситуацию усугубляет отсутствие комплексного подхода, Россия делает ставку на силовые методы, не инвестируя в развитие управления, инфраструктуры и межгосударственного сотрудничества. В результате безопасность в регионе не улучшается, а насилие распространяется на новые территории.

Дополнительным вызовом для Москвы стала конкуренция со стороны других внешних игроков. Турция активно продвигает беспилотники и военные технологии, Китай делает ставку на инвестиции и защиту инфраструктуры, а ОАЭ усиливают экономическое присутствие. Эти страны предлагают более гибкие и зачастую менее рискованные форматы сотрудничества.

На этом фоне влияние России постепенно размывается, а ее проект в Сахеле все чаще называют затяжным и затратным тупиком. По мнению экспертов, Москва не смогла выполнить ключевое обещание — обеспечить стабильность и безопасность союзных режимов.

Для США и Европы складывается окно возможностей: вместо прямой конкуренции с Россией аналитики рекомендуют сосредоточиться на укреплении институтов, развитии регионального сотрудничества и поддержке устойчивого управления. Это может стать более эффективной альтернативой силовой модели, продвигаемой Кремлем.

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