Мелания Трамп опровергла слова Лукашенко

Мелания Трамп опровергла слова Лукашенко30
- 25.03.2026, 18:48
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Диктатор наврал о просьбе первой леди США.
Первая леди США Мелания Трамп опровергла заявление Александра Лукашенко о том, что она якобы обращалась к нему за помощью по вопросам посредничества в деле воссоединения вывезенных россиянами украинских детей с семьями.
Мелания Трамп опровергла заявления Александра Лукашенко, подчеркнув, что они не соответствуют действительности и не имеют оснований.
По ее словам, все переговоры о воссоединении украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, с их семьями велись напрямую — между ней, ее официальным представителем, а также властями России и Украины.
Она отдельно отметила, что никаких посредников в этом процессе не было, включая Александра Лукашенко.
О якобы контактах с Меланией Трамп Лукашенко рассказал на прошлой неделе на пресс-конференции, посвященной переговорам с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.