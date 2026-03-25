закрыть
30 июня 2026, вторник, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мелания Трамп опровергла слова Лукашенко

30
  • 25.03.2026, 18:48
  • 32,118
Мелания Трамп опровергла слова Лукашенко
Мелания Трамп

Диктатор наврал о просьбе первой леди США.

Первая леди США Мелания Трамп опровергла заявление Александра Лукашенко о том, что она якобы обращалась к нему за помощью по вопросам посредничества в деле воссоединения вывезенных россиянами украинских детей с семьями.

Мелания Трамп опровергла заявления Александра Лукашенко, подчеркнув, что они не соответствуют действительности и не имеют оснований.

По ее словам, все переговоры о воссоединении украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, с их семьями велись напрямую — между ней, ее официальным представителем, а также властями России и Украины.

Она отдельно отметила, что никаких посредников в этом процессе не было, включая Александра Лукашенко.

О якобы контактах с Меланией Трамп Лукашенко рассказал на прошлой неделе на пресс-конференции, посвященной переговорам с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра