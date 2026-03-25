Евродепутаты: Настанет день, когда белорусы отметят этот праздник дома 1 25.03.2026, 18:54

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День Воли — это живое свидетельство стремления Беларуси к свободе.

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска и ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско выступили с совместным заявлением по случаю Дня Воли. Коммюнике опубликовано на сайте Европейского парламента (перевод — сайт Charter97.org)

В обращении, подписанном рядом евродепутатов, отмечается, что годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году является не только исторической датой, но и символом непрерывной борьбы за государственность, достоинство и право самостоятельно определять будущее страны.

«День Воли — это живое свидетельство стремления белорусов к свободе, которое пережило десятилетия давления и не утратило своей силы», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что сегодня этот день приобрел особое значение на фоне продолжающихся репрессий в стране после президентских выборов 2020 года. По оценкам европейских политиков, сотни людей остаются в заключении по политическим мотивам, а гражданское общество и независимые СМИ подвергаются постоянному давлению.

Отдельно в заявлении отмечена важность сохранения белорусского языка, культуры и национальных символов, которые названы «основой идентичности и формой мирного сопротивления».

Европарламент также выразил обеспокоенность растущей зависимостью Беларуси от России на фоне войны в Украине, подчеркнув, что вопрос суверенитета страны становится все более актуальным.

В ЕС подтвердили готовность и дальше поддерживать демократические силы Беларуси и выступили за мирный переход к системе, основанной на верховенстве права и уважении прав человека.

«Мы верим, что наступит день, когда белорусы смогут свободно отмечать этот праздник у себя дома», — говорится в заявлении.

В завершение европейские политики выразили солидарность с белорусами по всему миру.

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