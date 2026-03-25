СМИ: Сыновья убитого иранского чиновника спрятали имущество в Дубае под псевдонимами
- 25.03.2026, 19:02
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Общая стоимость недвижимости оценивается в $29 миллионов.
Сыновья иранского политика Али Шамхани, погибшего в результате недавних ударов США и Израиля, оказались владельцами элитной недвижимости в Дубае стоимостью около $29 млн. Об этом сообщает расследование OCCRP (перевод — сайт Charter97.org).
По данным журналистов, Хосейн Шамхани, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, и его брат Абольфазл Шамхани приобрели как минимум четыре роскошные виллы, используя поддельные личности и паспорта.
Американские власти ранее обвинили Хосейна Шамхани в создании сети компаний и флота танкеров, позволивших получать миллиарды долларов от торговли нефтью в интересах Ирана и России. По данным Минфина США, полученные средства направлялись на покупку зарубежной недвижимости и получение «золотых паспортов», позволяющих скрывать происхождение капитала.
В марте 2026 года Минюст США подал иски о конфискации более $15 млн, связанных с предполагаемой финансовой сетью Шамхани. Следствие считает, что брат бизнесмена также участвовал в управлении рядом компаний, используемых для обхода санкций.
Расследование показало, что часть недвижимости изначально приобреталась под настоящими именами, однако позже была переоформлена на новые личности. Кроме того, псевдонимы братьев фигурируют в корпоративных документах в Европе и Турции.
Сами фигуранты не ответили на запросы журналистов. Ранее Хосейн Шамхани отрицал причастность к ряду компаний и заявлял, что ведет бизнес только в странах, не подпадающих под санкции.