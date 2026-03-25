В Беларуси ожидается по-летнему теплая погода перед выходными 25.03.2026, 19:13

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Фото: charter97.org

В четверг за погоду в стране будет отвечать теплая воздушная масса.

Синоптики обещают до +20 градусов перед выходными в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В четверг, 26 марта, за погоду в стране будет отвечать теплая воздушная масса. Только по западу утром и днем будет сказываться влияние фронтального раздела, который смещается с территории Польши.

Ночью ожидается переменная облачность, а днем – облачно с прояснениями. Преимущественно будет без осадков, дожди вероятны лишь утром и днем по западу Беларуси. Ветер будет преобладать южный.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов по восточной части и до +7 градусов по западной. Днем воздух прогреется от +12 до +18 градусов. По западу и северо-западу прогнозируется от +7 до +11 градусов.

В пятницу, 27 марта, в стране будет облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами возможны небольшие кратковременные дожди, а днем осадков не прогнозируется. В отдельных районах вероятен слабый туман. Ветер будет переменный, однако днем по южной части порывистый.

В ночные часы температура воздуха окажется от 0 до +6 градусов. Днем прогнозируется от +11 по западу до +20 градусов по юго-востоку Беларуси.

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