В Беларуси ожидается по-летнему теплая погода перед выходными
- 25.03.2026, 19:13
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В четверг за погоду в стране будет отвечать теплая воздушная масса.
Синоптики обещают до +20 градусов перед выходными в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В четверг, 26 марта, за погоду в стране будет отвечать теплая воздушная масса. Только по западу утром и днем будет сказываться влияние фронтального раздела, который смещается с территории Польши.
Ночью ожидается переменная облачность, а днем – облачно с прояснениями. Преимущественно будет без осадков, дожди вероятны лишь утром и днем по западу Беларуси. Ветер будет преобладать южный.
Температура воздуха ночью составит от 0 градусов по восточной части и до +7 градусов по западной. Днем воздух прогреется от +12 до +18 градусов. По западу и северо-западу прогнозируется от +7 до +11 градусов.
В пятницу, 27 марта, в стране будет облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами возможны небольшие кратковременные дожди, а днем осадков не прогнозируется. В отдельных районах вероятен слабый туман. Ветер будет переменный, однако днем по южной части порывистый.
В ночные часы температура воздуха окажется от 0 до +6 градусов. Днем прогнозируется от +11 по западу до +20 градусов по юго-востоку Беларуси.