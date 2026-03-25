NYT: Путин был готов уволить Дмитриева и начать переговоры о мире 4 25.03.2026, 19:17

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Кирилл Дмитриев

Все изменил Иран.

Накануне войны в Иране Владимир Путин был готов начать переговоры о мире в Украине из-за проблем в российской экономике. Об этом эмигрировавший из РФ писатель и журналист Михаил Зыгарь пишет в колонке для The New York Times.

Рост процентной ставки, снижение цен на нефть и влияние международных санкций почти привели его к этому решению, утверждает Зыгарь. По словам источников, раньше глава Кремля не обращал внимания на жалобы команды об упадке экономики, но в феврале 2026 года что-то изменилось.

Он увидел кризис и даже, по словам журналиста, появились признаки того, что он меняет свое мнение о переговорах с Украиной. Но 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, и «одним махом» условия изменились, отмечает автор статьи.

В феврале Путин, казалось, был готов сменить переговорную команду, а его спецпосланник Кирилл Дмитриев был на грани увольнения, утверждает Зыгарь. Главным кандидатом на его место был руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Убийство 28 февраля аятоллы Али Хаменеи, рост цены на нефть свыше $100 за баррель, а также приостановка части санкций на экспорт из РФ внезапно избавили Москву от экономических проблем, говорят источники.

Разногласия между США и их союзниками по НАТО, которые отказались направлять корабли в Ормузский пролив, пошли только на руку Путину. Не менее важно и то, что внимание Америки сосредоточено на Ближнем Востоке, а не на Украине, и именно туда отвлекаются внимание и оружие, которые могли бы помочь Украине, считает Зыгарь

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