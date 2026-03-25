Гендиректором ВВС назначен бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттин 25.03.2026, 19:20

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Мэтт Бриттин

Предыдущий гендиректор подал в отставку после скандала с отредактированной речью Трампа.

Бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттин утвержден на посту генерального директора ВВС. В Google Бриттин работал 18 лет и возглавлял операционную деятельность компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Предыдущий гендиректор ВВС Тим Дэйви подал в отставку в ноябре 2025 года после скандала с отредактированной речью Дональда Трампа.

Бриттин, как заявил председатель Совета BBC Самир Шах, «принесет в BBC богатый опыт управления очень известной и очень сложной организацией в период трансформации».

Сам Бриттин сказал, что хочет как можно скорее приступить к работе.

«Сейчас в большей степени, чем когда-либо еще, нам нужна процветающая BBC, работающая для всех и каждого в сложном, непредсказуемом и постоянно меняющемся мире», — заявил новый гендиректор.

Шах назвал Бриттина выдающимся лидером, у которого есть «навыки, необходимые для управления организацией, когда медиа-рынок и поведение аудитории постоянно меняются».

Должность гендиректора BBC считается одной из самых трудных в британских СМИ.

Помимо прочего, 57-летнему Бриттину придется разбираться с иском о дефамации, который подал президент США Дональд Трамп по поводу того, как телепрограмма Panorama отредактировала его речь. ВВС извинилась за ошибки, допущенные при подготовке программы, и попросила суд отклонить иск на основании того, что передача никогда не транслировалась в США.

Среди других задач Бриттина будут переговоры с правительством о финансировании ВВС и о Королевской хартии, которая истекает в 2027 году.

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