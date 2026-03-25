Из Минска могут запустить прямые авиарейсы на Мальдивы

Из Минска могут запустить прямые авиарейсы на Мальдивы5
- 25.03.2026, 19:44
- 2,608
Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года.
Представители турфирм заговорили о вероятности запуска авиасообщения между Минском и Мале.
Такую информацию получил и озвучил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
Однако пока нет особой конкретики.
«Возможно, Мальдивы станут следующим дальнемагистральным направлением Belavia», – проинформировали в РСТО.
Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года. Также предполагается, что в случае запуска программа будет длиться по октябрь-ноябрь.
Белорусские туристы пока отправляются на Мальдивы стыковочными рейсами – через Москву либо Стамбул (до недавнего времени – через Дубай).
Среди действующих дальнемагистральных направлений национального авиаперевозчика – Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд.