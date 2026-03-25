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Из Минска могут запустить прямые авиарейсы на Мальдивы

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  • 25.03.2026, 19:44
  • 2,608
Из Минска могут запустить прямые авиарейсы на Мальдивы
Фото: charter97.org

Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года.

Представители турфирм заговорили о вероятности запуска авиасообщения между Минском и Мале.

Такую информацию получил и озвучил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Однако пока нет особой конкретики.

«Возможно, Мальдивы станут следующим дальнемагистральным направлением Belavia», – проинформировали в РСТО.

Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года. Также предполагается, что в случае запуска программа будет длиться по октябрь-ноябрь.

Белорусские туристы пока отправляются на Мальдивы стыковочными рейсами – через Москву либо Стамбул (до недавнего времени – через Дубай).

Среди действующих дальнемагистральных направлений национального авиаперевозчика – Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд.

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