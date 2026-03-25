Из Минска могут запустить прямые авиарейсы на Мальдивы 5 25.03.2026, 19:44

2,608

Фото: charter97.org

Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года.

Представители турфирм заговорили о вероятности запуска авиасообщения между Минском и Мале.

Такую информацию получил и озвучил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Однако пока нет особой конкретики.

«Возможно, Мальдивы станут следующим дальнемагистральным направлением Belavia», – проинформировали в РСТО.

Полеты по данному маршруту могут стартовать с августа 2026 года. Также предполагается, что в случае запуска программа будет длиться по октябрь-ноябрь.

Белорусские туристы пока отправляются на Мальдивы стыковочными рейсами – через Москву либо Стамбул (до недавнего времени – через Дубай).

Среди действующих дальнемагистральных направлений национального авиаперевозчика – Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com