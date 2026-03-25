В гродненском «Евроопте» заметили мышь

В гродненском «Евроопте» заметили мышь2
- 25.03.2026, 20:07
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Видео.
Грызуна заметили покупатели в супермаркете «Евроопт», который находится в гродненском торговом центре Old City. Видео появилось в соцсетях.
На ролике видно, как мышь выбегает из отдела со снэками и прячется под витриной с газированными напитками. В комментариях люди шутят, что это «новый сотрудник» магазина.
Ранее стало известно, что гипермаркет Green, расположенный в торговом центре «Скала» в Минске, временно закрывали именно из-за того, что перед тем в интернете появились видео с мышами и тараканами в продуктовых отделах гипермаркета.
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