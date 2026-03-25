закрыть
30 июня 2026, вторник, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В гродненском «Евроопте» заметили мышь

2
  • 25.03.2026, 20:07
  • 2,790
В гродненском «Евроопте» заметили мышь

Видео.

Грызуна заметили покупатели в супермаркете «Евроопт», который находится в гродненском торговом центре Old City. Видео появилось в соцсетях.

На ролике видно, как мышь выбегает из отдела со снэками и прячется под витриной с газированными напитками. В комментариях люди шутят, что это «новый сотрудник» магазина.

Ранее стало известно, что гипермаркет Green, расположенный в торговом центре «Скала» в Минске, временно закрывали именно из-за того, что перед тем в интернете появились видео с мышами и тараканами в продуктовых отделах гипермаркета.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра