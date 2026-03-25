В Европарламенте вывесили огромный бело-красно-белый флаг ко Дню Воли

В Европарламенте вывесили огромный бело-красно-белый флаг ко Дню Воли5
- 25.03.2026, 20:05
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Фотофакт.
Сегодня белорусы отмечают День Воли. Депутаты Европарламента вывесили огромный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с Беларусью. Акция прошла по инициативе главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожаты Госевской.
«Сегодня отмечается День Воли Беларуси — не признаваемый режимом Лукашенко праздник, напоминающий, что Беларусь является независимым и суверенным государством, а белорусы требуют свободы. Символично, что сегодня также исполняется 5 лет со дня заключения нашего несгибаемого соотечественника Анджея Почобута.
Режим Лукашенко боится свободы, боится свободных людей. Поэтому он пытается её задушить — фальсифицируя историю, борясь с памятью и преследуя тех, у кого не может отнять свободу, тех, у кого хватает смелости говорить правду. Но этоу борь,e ему не выиграть. Миллионы людей в глубине души в Беларуси, миллионы людей в Польше, а также сегодня в Европейском парламенте говорят: #ЖывеБеларусь! #СвободуПочобуту!», – написал в Х евродепутат и экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
Dziś przypada Dzień Wolności Białorusi – nieuznawane przez reżim Łukaszenki święto, przypominające, że Białoruś jest niepodległym i suwerennym państwem, a Białorusini żądają wolności. Symbolicznie mija dziś także 5 lat od uwięzienia naszego niezłomnego rodaka, Andrzeja Poczobuta.… pic.twitter.com/XgzGIiCenB— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) March 25, 2026