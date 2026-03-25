Уволенный минчанин смог вернуться на работу через суд

Уволенный минчанин смог вернуться на работу через суд3
- 25.03.2026, 20:20
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Он доказал неправоту нанимателя с помощью ключей.
Суд Фрунзенского района Минска признал незаконным увольнение работника, восстановил его в должности водителя и взыскал с нанимателя компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел гражданское дело по иску работника к одному из обществ с ограниченной ответственностью о восстановлении на работе и компенсации морального вреда.
Истец работал водителем автомобиля на четверть ставки по контракту с июня 2025 года. В сентябре того же года он был уволен за прогул — с формулировкой о длительном отсутствии без уважительных причин. Работодатель посчитал, что отсутствие длилось с 5 сентября по 13 октября.
Сам работник не согласился с увольнением и заявил, что прогул не совершал. По его словам, наниматель нарушил порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, а также не обеспечил надлежащее определение его рабочего времени. В частности, графики работы за сентябрь-октябрь ему не были доведены, несмотря на требования трудового законодательства. Кроме того, у мужчины изъяли ключи от автомобиля и фактически не поручали выполнение работы с 5 сентября.
Суд установил, что режим рабочего времени работнику был определен ненадлежащим образом, а значит, у него не возникла обязанность присутствовать на работе в указанные дни. В связи с этим отсутствие не может квалифицироваться как прогул.
Также суд отметил нарушения процедуры увольнения: наниматель не провел проверку обстоятельств, не затребовал письменные объяснения работника и не соблюл установленные требования при применении дисциплинарного взыскания.
В результате суд признал увольнение незаконным, восстановил истца в прежней должности и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 300 рублей, а также расходы на юридическую помощь. Дополнительно с нанимателя взыскана государственная пошлина.
Ответчик пытался обжаловать решение, однако судебная коллегия Минского городского суда оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу.