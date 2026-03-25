Северокорейские рабочие в России пожаловались на тяжелые условия труда и выплаты в $10 в месяц 7 25.03.2026, 21:07

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Рабочие работают в антисанитарии по 16 часов в сутки почти без выходных.

Отправленные на российские стройки северокорейцы работают по 16 часов в сутки почти без выходных, живут в антисанитарии и после всех удержаний получают на руки около $10 в месяц. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Global Rights Compliance, выдержки из которого приводит NBC News.

Исследователи опросили более 20 северокорейцев, занятых сейчас или ранее на стройках в трех российских городах. Они рассказали, что находятся под постоянным наблюдением и фактически лишены возможности распоряжаться своими доходами: значительная часть заработка уходит государству, которому нужно перечислять $700. В случае недоплаты оставшаяся сумма переносится на следующий месяц, загоняя людей в долговую кабалу.

Работники также жалуются на невыносимые условия проживания. По их словам, им приходится спать в переполненных неотапливаемых контейнерах, кишащих тараканами и клопами, а принять душ удается всего один-два раза в год. Их травмы и болезни, как правило, игнорируются начальством. «Мы живем хуже, чем скот», — отметил один из строителей.

Многие северокорейцы даже не знают, на кого именно они работают, поскольку их нанимают в нарушение санкций ООН. Паспорта у них изымают сразу после прибытия в Россию и передают сотрудникам спецслужб КНДР.

Согласно докладу, северокорейцев направляют на работу в общей сложности в 40 стран по государственной трудовой программе. Ежегодно она приносит Пхеньяну $500 млн. Помимо строительства, жителей КНДР задействуют в текстильной промышленности, медицине, IT, сфере общепита и других отраслях.

КНДР активизировала отправку рабочих в Россию после начала войны в Украине, помогая правительству Владимира Путина сократить дефицит кадров. Точные цифры неизвестны. Сотрудник южнокорейской разведки говорил «Би-би-си», что в 2024 году в Россию завезли более 10 тысяч северокорейских рабочих, а в 2025-м ожидалось прибытие 50 тысяч. В том числе их должны были задействовать на стройках в оккупированных частях Украины.

В июне 2025 года в России находились 15 тысяч северокорейских рабочих, сообщал помощник председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленец. Он также прогнозировал, что к концу года их количество увеличится до 50 тысяч, хотя российские компании подали 153 тысячи заявок.

В июне 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу говорил, что 5 тысяч северокорейцев привлекут к восстановлению Курской области, которая около 9 месяцев находилась под контролем Украины, но в итоге была отбита российской армией при помощи солдат КНДР.

Северная Корея является одной из самых бедных стран в мире. Реальный ВВП страны оценивается примерно в $26,7 млрд, ВВП на душу населения — около $1,1 тыс. Уровень доходов рядового жителя составляет лишь 3-4% от доходов жителя Южной Кореи. Зарплата даже у руководителей предприятий составляет около $10 в месяц.

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