В Беларуси закончились военные учения 2 25.03.2026, 21:09

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К тренировкам привлекали более 6000 военнообязанных.

В белорусской армии завершились комплексные учения с войсками Западного оперативного командования, сообщило ВоенТВ. К тренировкам привлекали более 6000 военнообязанных.

Завершающий день комплексных учений с войсками Западного оперативного командования прошел 25 марта. До этого семь суток военные занимались маневрами, применяли различные артиллерийские и ракетные системы, вели боевые стрельбы, активно использовали FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

По словам главы Генштаба Павла Муравейко, главная цель достигнута — то есть проверены готовности и способности войск выполнять задачи по защите страны. Однако есть и неудачи — планировали как минимум в два раза сократить сроки подготовки оборонительной операции, но это не удалось:

«К сожалению, данного показателя нам достичь не удалось, но результат в сокращении временных параметров на 40−60% нами достигнут, и это дает информацию к размышлению, а также необходимость дальнейшей корректировки алгоритмов и способов подготовки к ведению боевых действий».

Начальник Генштаба отметил «высокую заинтересованность и высокий уровень подготовки» вызванных по повесткам военнообязанных — их сейчас в войсках более 6000.

«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, задачи выполнены на высоком, качественном уровне. Но в складывающейся напряженной обстановке у границ Беларуси, да и в мире в целом, мы ни в коем случае не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности нашей страны. Как часто говорит президент и мы слышим: ни в коем случае нельзя расслабляться», — заявил министр обороны Виктор Хренин.

Параллельно сейчас в стране тренируются управлению формированием территориальных войск, а, а также идет призыв на срочную службу.

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