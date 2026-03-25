Путин запретил вывозить в ЕАЭС более $100 тыс. наличными 6 25.03.2026, 21:33

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С 1 апреля.

Диктатор РФ Владимир Путин запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, превышающими эквивалент $100 тыс.

Исключением будут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иных документов, перечень которых устанавливается правительством».

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