Путин запретил вывозить в ЕАЭС более $100 тыс. наличными

Путин запретил вывозить в ЕАЭС более $100 тыс. наличными6
- 25.03.2026, 21:33
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С 1 апреля.
Диктатор РФ Владимир Путин запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, превышающими эквивалент $100 тыс.
Исключением будут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иных документов, перечень которых устанавливается правительством».