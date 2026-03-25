В Беларуси начали разводить необычных раков

В Беларуси начали разводить необычных раков6
- 25.03.2026, 21:55
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Кому они нужны?
На первой в Беларуси креветочной ферме начали разводить австралийских раков, пишет Office Life.
Речь идет об экоферме в Ляховичском районе. Ее владелец Владимир Готовчиц привез из России более 1500 мальков и еще 15 взрослых особей.
Для нового направления на ферме уже запустили отдельные линии. Они работают параллельно с креветочными. При этом условия содержания у этих ракообразных во многом схожи.
По словам предпринимателя, идея не только в расширении ассортимента.
В перспективе на ферме хотят развивать и другие направления, включая разведение рыбы.
Также планируют наладить собственное производство кормов, чтобы сделать хозяйство максимально самостоятельным.
Напомним, что креветочная ферма заработала в начале 2025 года в деревне Ольховцы, ее разместили в здании бывшей школы. В запуск и развитие предприниматель вложил более 1 000 000.
Позже здесь начали получать собственную икру креветок, а с осени – проводить экскурсии. Сейчас туристы приезжают туда практически каждые выходные.
Если выйти на полную мощность, фермер рассчитывает производить до 300 кг живых креветок в месяц.
Австралийские раки заметно отличаются от привычных речных.
Во-первых, у них больше мяса – примерно на 50%. При этом оно считается более нежным и сочным.
Во-вторых, есть и польза. Мясо таких раков богато белком, содержит мало калорий (около 80 ккал на 100 г) и подходит тем, кто следит за питанием.
Также в нем есть омега-3 жирные кислоты, которые важны для сердца и мозга, а еще цинк, селен и витамин B12.