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В Беларуси начали разводить необычных раков

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  • 25.03.2026, 21:55
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В Беларуси начали разводить необычных раков

Кому они нужны?

На первой в Беларуси креветочной ферме начали разводить австралийских раков, пишет Office Life.

Речь идет об экоферме в Ляховичском районе. Ее владелец Владимир Готовчиц привез из России более 1500 мальков и еще 15 взрослых особей.

Для нового направления на ферме уже запустили отдельные линии. Они работают параллельно с креветочными. При этом условия содержания у этих ракообразных во многом схожи.

По словам предпринимателя, идея не только в расширении ассортимента.

В перспективе на ферме хотят развивать и другие направления, включая разведение рыбы.

Также планируют наладить собственное производство кормов, чтобы сделать хозяйство максимально самостоятельным.

Напомним, что креветочная ферма заработала в начале 2025 года в деревне Ольховцы, ее разместили в здании бывшей школы. В запуск и развитие предприниматель вложил более 1 000 000.

Позже здесь начали получать собственную икру креветок, а с осени – проводить экскурсии. Сейчас туристы приезжают туда практически каждые выходные.

Если выйти на полную мощность, фермер рассчитывает производить до 300 кг живых креветок в месяц.

Австралийские раки заметно отличаются от привычных речных.

Во-первых, у них больше мяса – примерно на 50%. При этом оно считается более нежным и сочным.

Во-вторых, есть и польза. Мясо таких раков богато белком, содержит мало калорий (около 80 ккал на 100 г) и подходит тем, кто следит за питанием.

Также в нем есть омега-3 жирные кислоты, которые важны для сердца и мозга, а еще цинк, селен и витамин B12.

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