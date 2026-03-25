Владимир Зеленский: Жыве Беларусь!4
- 25.03.2026, 22:12
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Президент Украины поздравил белорусов с Днем Воли на белорусском языке.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети Х поздравление белорусов с главным национальным праздником — Днем Воли. Причем сделал это по-белорусски.
«Сегодня день, который знает каждый белорус, — День Воли. И это день народа, который еще должен выстрадать и обрести для себя настоящую независимость и реальную безопасность.
Беларусь прошла непростые повороты истории, и то, что внимания Европы для Беларуси не хватило в ключевые моменты, — это факт. Но Беларусь нельзя терять. И точно не стоит оставлять без внимания народ Беларуси.
То, что Лукашенко выбрал именно этот день для поездки в Пхеньян — подальше от своего народа и поближе к своей мечте о пожизненной семейной власти, — очень красноречиво свидетельствует о его намерениях.
Европа — это сообщество свободных народов. Здесь не должно быть места наследственным диктатурам. Здесь не должно быть места режимам, которые зарабатывают торговлей суверенитетом и помощью в терроре и агрессиях.
Миру нужен мир. А значит, свобода нужна всем европейским народам без исключения. Желаем воли белорусскому народу и благодарим тех белорусов, которые стоят рядом с украинцами в защите от российской агрессии.
Жыве Беларусь!», — написал Владимир Зеленский.