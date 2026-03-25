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Малгожата Госевска: Я желаю победы всем свободным белорусам!

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  • 25.03.2026, 22:35
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Малгожата Госевска: Я желаю победы всем свободным белорусам!

Депутат Европарламента призвала белорусов продолжать борьбу за демократическую Беларусь.

На заседании Европарламента 25 марта вспомнили о белорусском Дне Воли. Инициатором этого стала глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска. Также в здании Европарламента по инициативе делегации по Беларуси (Михала Кобоско и Малгожаты Госевской) в честь Дня Воли был вывешен большой бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Рацыя».

— День Воли для всех белорусов — чрезвычайно важный день. Я сама неоднократно участвовала в этом нелегальном мероприятии в Минске. Надеюсь, что придет время, и я смогу участвовать в официальных торжествах по этому поводу. Прежде всего я хотела бы пожелать всем свободным белорусам: не прекращайте бороться, верьте, что это принесет победу! Придет время, и ваша жертвенность и наша солидарность приведут к победе. И я желаю победы всем свободным белорусам!

— По вашей инициативе сегодня в Европарламенте вспомнили о Дне Воли.

— Сегодня в Европарламенте произошли два важных события. Во-первых, в начале пленарного заседания председатель Европарламента Роберта Метсола в своем сообщении подчеркнула, что сегодня День Воли — очень важный день для белорусов. Во-вторых, это вывешивание бело-красно-белого флага в здании Европарламента. В прошлом году нам также удалось это сделать. Формально в Европарламенте нельзя использовать белорусские флаги на различных торжествах, поскольку это неофициальный флаг Беларуси. Но для нас он официальный и единственный. А сегодня мы вывесили флаги и символически продемонстрировали, какая Беларусь есть в наших сердцах — это демократическая Беларусь.

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