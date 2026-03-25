Келлог восхищен борьбой украинцев против РФ

Келлог восхищен борьбой украинцев против РФ5
- 25.03.2026, 22:49
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Украинские воины фактически смогли остановить российскую военную машину.
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет схожие с Трампом черты характера. Об этом он сказал 25 марта в эфире Newsmax.
«Зеленский – жесткий лидер. Я это понимаю. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямолинейный, очень жесткий. Похож не по росту, а по характеру – по тому, как он действует и как говорит», – сказал Келлог.
Он также напомнил, что война страны-агрессора России против Украины – это не «бизнес-соглашение» и ее необходимо завершить. Ответственность за ее начало лежит на Москве, подчеркнул Келлог.
Для этого, по его словам, следует усиливать давление Владимира Путина.
Он также отметил, что лично посещал Украину и видел ситуацию на фронте.
«Я отдаю большую дань уважения украинцам – то, что они сделали за более чем четыре года, впечатляет. Они фактически смогли остановить российскую военную машину. И это заслуживает признания. Думаю, со временем Путин должен осознать, что он не может выиграть эту войну», – сказал Келлог.