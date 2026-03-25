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Келлог восхищен борьбой украинцев против РФ

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  • 25.03.2026, 22:49
  • 4,270
Келлог восхищен борьбой украинцев против РФ
Кит Келлог

Украинские воины фактически смогли остановить российскую военную машину.

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет схожие с Трампом черты характера. Об этом он сказал 25 марта в эфире Newsmax.

«Зеленский – жесткий лидер. Я это понимаю. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямолинейный, очень жесткий. Похож не по росту, а по характеру – по тому, как он действует и как говорит», – сказал Келлог.

Он также напомнил, что война страны-агрессора России против Украины – это не «бизнес-соглашение» и ее необходимо завершить. Ответственность за ее начало лежит на Москве, подчеркнул Келлог.

Для этого, по его словам, следует усиливать давление Владимира Путина.

Он также отметил, что лично посещал Украину и видел ситуацию на фронте.

«Я отдаю большую дань уважения украинцам – то, что они сделали за более чем четыре года, впечатляет. Они фактически смогли остановить российскую военную машину. И это заслуживает признания. Думаю, со временем Путин должен осознать, что он не может выиграть эту войну», – сказал Келлог.

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