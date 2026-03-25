В Вильнюсе прошел митинг ко Дню Воли
- 25.03.2026, 23:02
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Фоторепортаж.
В среду вечером на Лукишкской площади в Вильнюсе прошел митинг, приуроченный ко Дню Воли. В акции приняли участие около 400 человек — представители белорусской диаспоры и их сторонники, передает Sota.
Участники пришли с флагами Литвы, Евросоюза и историческими белорусскими знаменами, звучали лозунги «Жыве Беларусь!».
Митинг сопровождался исполнением гимнов Литвы и Беларуси. Собравшиеся зажгли свечи в память о погибших и пронесли их к посольству Беларуси.