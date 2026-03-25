В Вильнюсе прошел митинг ко Дню Воли 25.03.2026, 23:02

2,620

Фоторепортаж.

В среду вечером на Лукишкской площади в Вильнюсе прошел митинг, приуроченный ко Дню Воли. В акции приняли участие около 400 человек — представители белорусской диаспоры и их сторонники, передает Sota.

Участники пришли с флагами Литвы, Евросоюза и историческими белорусскими знаменами, звучали лозунги «Жыве Беларусь!».

Митинг сопровождался исполнением гимнов Литвы и Беларуси. Собравшиеся зажгли свечи в память о погибших и пронесли их к посольству Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com