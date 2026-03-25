закрыть
30 июня 2026, вторник, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран разрешил пяти странам проход через Ормузский пролив

1
  • 25.03.2026, 23:07
  • 9,620
Иран разрешил пяти странам проход через Ормузский пролив

Среди них есть Россия.

Тегеран разрешил судам из России и других «дружественных» стран проходить через блокированный Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Tasnim.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — сказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра