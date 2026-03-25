Иран разрешил пяти странам проход через Ормузский пролив

Иран разрешил пяти странам проход через Ормузский пролив1
- 25.03.2026, 23:07
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Среди них есть Россия.
Тегеран разрешил судам из России и других «дружественных» стран проходить через блокированный Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Tasnim.
«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — сказал он.