Иран разрешил пяти странам проход через Ормузский пролив 1 25.03.2026, 23:07

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Среди них есть Россия.

Тегеран разрешил судам из России и других «дружественных» стран проходить через блокированный Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Tasnim.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — сказал он.

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