Белоруска купила целую деревню 39 25.03.2026, 23:17

14,546

Женщина просит совет, как назвать свои владения.

Белоруска Тамара Рогачева приобрела у сельсовета в Гродненской области заброшенный дом по минимальной цене, а спустя несколько месяцев выкупила у соседей второй дом. В результате в ее собственности оказалась весь хутор, который официально числится деревней. Теперь женщина задумалась над тем, как назвать свое владение, и обратилась за советом к пользователям Threads, передает «Зеркало».

«В декабре прошлого года я купила заброшенный дом у сельсовета за базовую. В прошлую пятницу выкупила у соседей их домик, и теперь весь хутор (официально это называется деревней) принадлежит мне. Выходит, у меня теперь есть собственная деревня», — рассказала беларуска.

По ее словам, теперь друзья выдвигают разные идеи, какой статус ей присвоить — «помещица, владычица морская или хозяйка Медной горы». Самой женщине хочется «какое-то наше родное название дать месту — вроде фальварок». Она попросила пользователей Threads предложить еще варианты.

В комментариях набросали возможные названия для новообретенных владений — «маёнтак, фазэнда, усадьба, стойбище, имение, мыза, поместье, латифундия, фактория, засценак».

Самой же Тамаре рекомендовали примерить титул «удельной княжны, шляхтянки, барыни, помещицы, землевладелицы, королевы навоза, буржуйки и маркизы Барабас», а сам дом советовали сдавать туристам.

Также хозяйку спрашивали, «сколько в имении душ» и «когда набор крепостных начнется»:

«Я бы записался за постель и харчи барские», — помечтал один пользователь.

«Вы не фольварковая шляхта, так как владеете одним или несколькими имениями, но не владеете душами. Выше вас — заможная шляхта, это владельцы деревни. Скорее вы застенковая шляхта, так как владеете хозяйством, но не владеете крестьянами. Вам надо доказать свое шляхетское происхождение — привилеем или другими документами. Например, предъявить портретную галерею, записи в документах об участии предков в военных действиях или подтверждающих ваше происхождение», — порассуждал некий знаток истории.

«Можно еще местные захоронения приватизировать. Будете как Чичиков с крепостными», — предложил еще один комментатор.

«Такой задачи нет, но найти могилы владельцев домов на местных кладбищах и привести их в порядок, так как живых родственников нет, планирую. Из уважения», — ответила Тамара.

Она рассказала, что хутор-деревня находится в Гродненской области, до агрогородка со всей инфраструктурой — пять километров по дороге через лес. Сами дома добротные, построены еще до войны, когда Западная Беларусь находилась в составе Польши.

Дом, который белоруска купила с аукциона, выставили не в сезон — в ноябре.

«В это время спрос низкий, и выглядит все не очень. Было два заявления, но когда нам объявили, что будет аукцион, — второй претендент забрал свое заявление, и я получила право купить дом. Просто повезло, я считаю. В случае аукциона я была готова заплатить за него до 15 000 рублей», — рассказала женщина.

Хотя она купила здание за одну базовую, сейчас затраты «сыплются как из рога изобилия — разметка участка, расчистка, оформление документов, подключение электричества, восстановление колодца»:

«Так что да, 42 рубля — это заманчивая иллюзия. Чтобы начать только пользоваться, тысяч пять долларов уйдет точно», — добавила хозяйка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com