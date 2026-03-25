ЕС заморозил кредитный план для Венгрии на €16 млрд 7 25.03.2026, 23:29

13,926

Из-за блокировки €90 млрд для Украины.

Евросоюз заморозил утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе SAFE на сумму более 16 млрд евро из-за того, что Будапешт блокирует выделение 90 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источник среди европейских дипломатов.

В Еврокомиссии официально заявляют, что «оценка продолжается, и Комиссия утвердит план Венгрии, когда он будет готов». Однако источник издания говорит, что Еврокомиссия не хочет выделять деньги Будапешту, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан «нарушает принцип лояльного сотрудничества и блокирует финансирование страны, воюющей с Россией».

По данным RMF FM, Еврокомиссия еще в начале февраля планировала отложить рассмотрение венгерской заявки до парламентских выборов в стране (где оппозиционная партия «Тиса» имеет хорошие шансы на победу), однако позиция Орбана на саммите ЕС 19 марта, где он вновь подтвердил вето на кредит Украине, стала «последней каплей».

Список претензий Брюсселя к венгерскому премьеру гораздо шире, чем блокировка кредита Киеву, отмечает издание. Среди них — противодействие 20-му пакету санкций против России, опасения, связанные с нарушениями в тендерах, а также отсутствие борьбы с коррупцией в самой Венгрии.

Еще в декабре 2025 года лидеры стран ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, однако позже Будапешт заблокировал процедурные решения. Главной причиной, как утверждают венгерские власти, стало прекращение транзита российской нефти через украинскую территорию после удара России по трубопроводу «Дружба» в конце января.

19 марта Орбан заявил, что Венгрия не разблокирует кредит Украине, пока Киев не возобновит поставки. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что Украина будет вынуждена уступить, поскольку у нее «закончатся деньги». 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до возобновления транзита через «Дружбу», а до этого он также угрожал, что будет блокировать вступление Украины в ЕС.

При этом Будапешт и ранее регулярно препятствовал решениям Евросоюза, связанным с помощью Киеву, а сам Орбан неоднократно распространял кремлевские нарративы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com