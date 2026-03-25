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СМИ: Пентагон подтвердил развертывание войск на Ближнем Востоке

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  • 25.03.2026, 23:54
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СМИ: Пентагон подтвердил развертывание войск на Ближнем Востоке

Готовится наземная операция?

Пентагон подтвердил развертывание подразделений американских сухопутных войск на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил пресс-секретарь в заявлении для BBC.

Представитель Пентагона сообщил, что некоторые подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, а также отдельные «подразделения обеспечения дивизии» и 1-й боевой бригадный комплект будут отправлены на Ближний Восток.

Из соображений безопасности он отказался предоставить дополнительные подробности.

Как отмечается, 82-я воздушно-десантная дивизия, базирующаяся в Северной Каролине, считается одним из лучших обычных боевых подразделений армии, а некоторые ее подразделения всегда готовы к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов.

Эти войска обучены десантироваться с парашютами или вертолетами в целевую зону и захватывать ее.

1-я боевая бригада, базирующаяся в Нью-Йорке, является частью 10-й горной дивизии и полностью оснащена для длительных боевых действий.

СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.

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