СМИ: Пентагон подтвердил развертывание войск на Ближнем Востоке

СМИ: Пентагон подтвердил развертывание войск на Ближнем Востоке2
- 25.03.2026, 23:54
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Готовится наземная операция?
Пентагон подтвердил развертывание подразделений американских сухопутных войск на Ближнем Востоке.
Об этом сообщил пресс-секретарь в заявлении для BBC.
Представитель Пентагона сообщил, что некоторые подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, а также отдельные «подразделения обеспечения дивизии» и 1-й боевой бригадный комплект будут отправлены на Ближний Восток.
Из соображений безопасности он отказался предоставить дополнительные подробности.
Как отмечается, 82-я воздушно-десантная дивизия, базирующаяся в Северной Каролине, считается одним из лучших обычных боевых подразделений армии, а некоторые ее подразделения всегда готовы к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов.
Эти войска обучены десантироваться с парашютами или вертолетами в целевую зону и захватывать ее.
1-я боевая бригада, базирующаяся в Нью-Йорке, является частью 10-й горной дивизии и полностью оснащена для длительных боевых действий.
СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.