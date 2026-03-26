Украинские пилоты попали в машину, набитую российскими оккупантами 11 26.03.2026, 2:02

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На одном из участков фронта пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили передвижение российских военных на технике по лесистой местности и нанесли удары по целям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью нескольких FPV-дронов автомобиль противника был остановлен и уничтожен вместе с личным составом.

Также украинские военные поразили мотоцикл, квадроцикл, антенну и дрон-перехватчик типа «Йолка».

В частности, в результате боевых действий еще 8 оккупантов были ликвидированы во время их движения по лесополосе в зоне ответственности батальона.

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