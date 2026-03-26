В Минобороны Украины назвали процент сбивания Shahed во время рекордной атаки РФ 2 26.03.2026, 4:32

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«Уровень, который другим и не снился».

24 марта Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку врага. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 94% дронов Shahed, демонстрируя рекордную эффективность в защите неба, отметило Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, Россия нанесла комбинированный воздушный удар с применением баллистических и крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего было запущено 999 дронов Shahed, из них четверть – на территории Киевской области.

«Только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. Над Киевом не было зафиксировано ни одной воздушной цели – кроме стаи птиц», – проинформировала пресс-служба.

Уровень поражения целей составил более 94%, что Минобороны охарактеризовало как «рекордную эффективность».

Также военные отмечают, что Украина проводит масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым нет в мире. Для отражения атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Такой системный подход обеспечивает надежную защиту крупных городов и критической инфраструктуры, подчеркнули защитники.

«Наши силы обороны показывают уровень, который другим и не снился», – написало Минобороны в Instagram.

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