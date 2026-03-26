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Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы

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  • 26.03.2026, 5:09
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Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы

Диктатор РФ поручил министру культуры принять меры в отношении зарубежных лент в прокате.

В Россию иногда пропускают «совершенно тупые и ненужные» вещи в кино из-за отсутствия системы квотирования иностранного кино, заявил правитель России Владимир Путин. Он поручил министру культуры России Ольге Любимовой принять меры в отношении зарубежных лент в прокате.

На заседании Совета по культуре Путин заявил, что система квот на иностранные фильмы действует в некоторых странах, в том числе во Франции и Китае. «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Вопрос введения системы квот на прокат иностранных фильмов обсуждается с сентября 2025 года. Тогда министр культуры пообещала принять меры, чтобы сохранить долю российского кино в прокате.

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