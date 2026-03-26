Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы 33 26.03.2026, 5:09

9,956

Диктатор РФ поручил министру культуры принять меры в отношении зарубежных лент в прокате.

В Россию иногда пропускают «совершенно тупые и ненужные» вещи в кино из-за отсутствия системы квотирования иностранного кино, заявил правитель России Владимир Путин. Он поручил министру культуры России Ольге Любимовой принять меры в отношении зарубежных лент в прокате.

На заседании Совета по культуре Путин заявил, что система квот на иностранные фильмы действует в некоторых странах, в том числе во Франции и Китае. «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Вопрос введения системы квот на прокат иностранных фильмов обсуждается с сентября 2025 года. Тогда министр культуры пообещала принять меры, чтобы сохранить долю российского кино в прокате.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com