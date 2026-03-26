Венгерская оппозиционная партия Тиса увеличивает отрыв от Фидес-KDNP 6 26.03.2026, 7:00

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В парламент могут войти только две силы.

Накануне парламентских выборов в Венгрии продолжает расти преимущество оппозиционной партии Тиса. Согласно данным исследования, эта политсила опережает правящую коалицию Фидес-KDNP на 16 процентных пунктов (п.п.) среди всего населения страны.

Об этом сообщает издание hvg.hu со ссылкой на данные опроса Института общественного мнения и рыночных исследований Medián, проведенного с 17 по 20 марта.

Партия Тиса опережает Фидес-KDNP на 20 п.п. среди избирателей, которые уже определились, и на 23 п.п. среди тех, кто точно пойдет голосовать.

Исполнительный директор Medián Эндре Ханн отметил, что на парламентских выборах 12 апреля ожидается высокая явка, поскольку доля тех, кто заявляет, что обязательно проголосует, уже несколько месяцев подряд стабильно превышает 80%.

Он считает, что, вероятно, в состав следующего парламента войдут только две партии. То есть будут представлены только Фидес-KDNP и Тиса.

Согласно данным Medián, поддержка оппозиционной партии Тиса составляет 46% среди всего населения, а среди тех, кто точно пойдет на выборы, — 58%. Это на 4 и 3 п.п. больше, чем по результатам предыдущего опроса, который проводили в феврале.

В свою очередь Фидес-KDNP набирает 30% среди общего населения. А среди тех, кто точно пойдет голосовать — 35%.

Medián отмечает, что если результаты этого последнего опроса подтвердятся 12 апреля, это обеспечит партии Тиса две трети голосов в следующем парламенте.

По данным исследований, результаты меньших партий колеблются в пределах 4%-1% процентов.

Medián также сообщает, что 47% всего населения, имеющего право голоса, ожидает, что партия Тиса Петера Мадьяра победит на выборах. Зато 35% надеются на победу Фидес-KDNP.

В материале говорится, что этот 12% разрыв в пользу Тиса свидетельствует о «действительно значительном сдвиге», поскольку всего два месяца назад незначительное большинство избирателей все еще ожидало победы Фидес-KDNP.

Исследование было проведено компанией Medián с 17 по 20 марта с помощью телефонных интервью с репрезентативной для страны выборкой в составе 1000 человек. Незначительные искажения в выборке были исправлены путем взвешивания, поэтому выборка точно отражает состав населения, имеющего право голоса, по месту жительства, полу, возрасту и уровню образования. Погрешность составляет ±3,1%.

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, которые считаются самым серьезным вызовом Орбану с момента его прихода к власти в 2010 году.

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