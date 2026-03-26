На МКАД будут выезжать только легковые авто 2 26.03.2026, 7:26

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Как этого добьются.

В столице хотят снизить нагрузку на МКАД и центр города. Об этом пишет БелТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Из-за несовершенства дорожного сообщения жители некоторых районов должны выезжать на МКАД или в центр города, чтобы попасть к месту назначения.

И это уже приводит к пробкам, отметил «мэр».

Чтобы избавиться от заторов на дорогах, минские власти приступают к реализации масштабного проекта. Он позволит решить несколько проблем в организации автотранспорта.

Микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий должен связать путепровод Колесникова – Тимирязева. Работы по его строительству уже начались.

«Пока сдерживающими факторами являются выход из зимы и техническая невозможность переноса всех подземных коммуникаций», – рассказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

Но благодаря межотопительному сезону основные магистральные сети теплоснабжения удастся перенести, получится переключить и электрику. Тогда и начнутся полноценные работы, отметил Панев.

Общая длина путепровода – около 290 м.

В основном движение станет осуществляться по трем полосам в каждом направлении. Их количество увеличится лишь в местах перекрестков, в зависимости от приоритета направления.

Первые пролетные строения планируют возвести уже в мае-июне 2026 года.

Также в Минске решили продлить ул. Чюрлениса и построить путепровод через железную дорогу на ул. Корженевского.

Таким образом местные власти планируют связать Московский и Октябрьский районы.

«Мы планируем завершить проектирование до конца года и приступить к строительству в следующем году», – рассказал Кухарев.

При помощи подобного плана свяжут Октябрьский и Ленинский районы. Чтобы сделать это, ул. Серова решили продлить, а через ж/д дорогу – построить путепровод с выходом на ул. Шпилевского.

Продлят и ул. Станислава Монюшко, также возведут мост через Свислочь до ул. Малинина.

Завершающим этапом станет расширение ул. Широкой.

«Я думаю, это создаст более удобные условия для движения и логистические цепочки, которые помогут жителям выбрать оптимальные маршруты по Минску и значительно снизят нагрузку на центр города и кольцевую дорогу», – подчеркнул Кухарев.

Кольцевую дорогу собираются разгрузить и от грузовых авто.

Под Минском уже строят подъездную дорогу от МКАД-2 к промузлу «Колядичи».

Таким образом, большегрузные машины смогут заезжать в промузел и не следовать по МКАД.

Соединят и ул. Свислочская и Селицкая в микрорайоне Шабаны. Благодаря перемычке грузовики смогут выехать на дорогу М-5, а потом следовать на МКАД-2.

Все это должно разгрузить МКАД, после всего этого туда практически будут выезжать только легковые машины.

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