«Впервые за 70 лет!» 15 26.03.2026, 8:16

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иллюстративное фото

В Пуховичском районе из колодцев пропала вода.

Жительница Пуховичского района рассказала, что в её доме в Узлянах возникла проблема с водой. Ещё осенью соседка жаловалась на пересохший колодец, и тогда женщина помогала ей — набирала воду у себя и передавала через забор. Однако, приехав в марте, она обнаружила, что её собственный колодец тоже остался без воды — впервые за 70 лет. По её словам, подобная ситуация наблюдается у многих жителей деревни, и люди связывают это с активными мелиоративными работами в районе.

Она обращалась на горячую линию исполкома, но, как утверждает, ответа не получила. При этом бурение скважины она не рассматривает, поэтому ищет другие варианты решения проблемы.

На ситуацию обратило внимание издание «Мінская праўда». Журналисты связались с Пережирским сельсоветом, где подтвердили, что обращение от женщины поступало. Председатель сельсовета Татьяна Уласевич пояснила, что заявительнице сообщили о подготовке официального ответа в установленные сроки, а также о планируемом выезде специалистов на место.

Она также отметила, что проблема с падением уровня воды в колодцах затронула не только Узляны, но и ряд других населённых пунктов. Сейчас компетентные службы занимаются выяснением причин и поиском решения.

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