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Израиль захлопнул российское «окно в Азию»

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  • Иван Яковина
  • 26.03.2026, 12:39
  • 21,908
Израиль захлопнул российское «окно в Азию»

Очень хорошие новости.

Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзеле на Каспийском море, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, порт использовался Россией и Ираном для перевозки нефти, зерна, а также вооружений и беспилотников.

По данным израильских военных, удар по порту Бендер-Энзели пришёлся по военным кораблям, портовой инфраструктуре, командному центру и судоремонтному заводу.

Этим ударом Израиль захлопнул российское «окно в Азию» – важнейший логистический путь через Иран, связывающий РФ со странами Ближнего Востока, Южной Азии и Восточной Африки. Конечно, израильтяне там решали какие-то свои задачи, но фактически они тут отработали прежде всего в интересах Украины.

Очень хорошо, молодцы!

Иван Яковина, «Фейсбук»

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