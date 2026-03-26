Израиль захлопнул российское «окно в Азию»8
- Иван Яковина
- 26.03.2026, 12:39
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Очень хорошие новости.
Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзеле на Каспийском море, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, порт использовался Россией и Ираном для перевозки нефти, зерна, а также вооружений и беспилотников.
По данным израильских военных, удар по порту Бендер-Энзели пришёлся по военным кораблям, портовой инфраструктуре, командному центру и судоремонтному заводу.
Этим ударом Израиль захлопнул российское «окно в Азию» – важнейший логистический путь через Иран, связывающий РФ со странами Ближнего Востока, Южной Азии и Восточной Африки. Конечно, израильтяне там решали какие-то свои задачи, но фактически они тут отработали прежде всего в интересах Украины.
Очень хорошо, молодцы!
Иван Яковина, «Фейсбук»