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Россиянам становится все яснее, что их поражение вполне реально

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  • Игорь Луценко
  • 26.03.2026, 8:36
  • 9,554
Россиянам становится все яснее, что их поражение вполне реально
Игорь Луценко
Фото: Facebook

Их наступление буксует.

Захваченные квадратные километры уже не радуют дурачков. Потому что нет уже захваченных километров. А потери не уменьшаются, а потери растут.

Блогеры ноют.

Вот, например, возьмём недавние тезисы Ходаковского — когда-то украинца, а затем многолетнего полевого командира войск РФ.

Он пишет, что, во-первых, огромная, вооружённая до зубов и богатая Россия никак не может получить преимущество в бою над нами. «Ни наличие гиперзвука, ни способность самим производить всю номенклатуру классической военной техники, ни отсутствие зависимости от поставок ГСМ, ни финансовая независимость, ни преобладающий мобилизационный ресурс (! — знак восклицания от меня) критически не влияют сегодня на состояние дел на фронте».

Второе. Ходаковский выражает сомнение, что в войне на истощение Украина истощится первой. Намекает, что может случиться так, что первой как раз надорвётся Московия из-за неких «внутренних процессов».

Третье. Ходаковский говорит, что выиграет тот, кто выстроит более быстрый темп адаптации технологий к потребностям современной войны. Опять-таки, с намёком, что в РФ этот темп недостаточный.

И напоследок призывает уничтожить спутники Starlink.

С радостью соглашаюсь с оценками этого предателя.

Силы РФ истощаются. Преимущества, когда-то бесспорные, тают в новой технологической реальности.

Не так уж сейчас и важно, сколько у Москвы бронетехники или живой силы. Дроны увидят и уничтожат всё это, FPV и бомберов у нас хватит.

Операторы сидят не только по посадкам, но и в подвалах зданий в тыловых городах и оттуда дистанционно бомбят врага. Starlink работает!

Мобилизуют ещё миллион — уничтожим и миллион.

Нам главное — продержаться, упереться ногами в землю, дождаться, пока волна боли, бессилия и отчаяния распространится по жилам большой империи.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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