В Москве прогремели взрывы

В Москве прогремели взрывы5
- 26.03.2026, 8:52
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Сообщает об атаке десятков БПЛА.
Москву с вечера среды, 25 марта, атакуют беспилотники. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы уже сбила более 30 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.
По его словам, обломки одного из дронов якобы упали вблизи села Кленово в Троицком округе Москвы, в результате чего «в частном доме вспыхнул пожар, один человек пострадал».
Как сообщают российские Telegram-каналы, из-за атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево отправляют рейсы по согласованию с властями.