«Кремль добьет экономику» 3 26.03.2026, 9:11

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Российская промышленность упала второй месяц подряд.

Российская промышленность завершила февраль в минусе, отчитался в среду Росстат. После падения на 0,8% в январе объемы производства в стране в минувшем месяце сократились на 0,9%, а накопленным итогом за январь–февраль промышленность потеряла 0,8% выпуска, пишет The Moscow Times.

Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в рецессии оказались 22. В то время как добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,7% за два месяца, фабрики и заводы несырьевого сектора сократили выпуск на 2,9%.

Спад в металлургии, который начался в прошлом году, ускорился до обвала на 15,1% — более чем вдвое по сравнению с январем (-6,6%). Производство продуктов питания, упавшее в прошлом году впервые за 15 лет, сократилось еще на 2%. В минус ушли химическая промышленность (-0,5%) и нефтеперабатывающие заводы (-1,2%), а производство отечественной одежды, от которого власти ждали замены иностранных брендов, рухнуло более чем на 17% — рекордно с апреля 2020 года.

Даже выпуск в военных отраслях начал снижаться: производство «готовых металлических изделий», к которым госстастистика относит бомбы и снаряды, в феврале оказалось на 1,9% ниже, чем годом ранее.

Российская экономика вступает в 2026 год с «явными признаками усталости», отмечает Сеника Парвиайнен, главный экономист Институт развивающихся экономик Банка Финляндии: военный бум, оплаченный триллионным вливаниями в оборонные заводы, лишил ресурсов гражданские сектора экономики; мобилизация и массовая эмиграция усугубили демографические проблемы и породили дефицит кадров, а огромные расходы на войну разбалансировали бюджет.

«Выбор в пользу повышения налогов, ужесточения регулирования, национализации, отъёма собственности, ограничения притока рабочей силы извне и огромной зарегулированности экономики <…> будет вести к ухудшению экономической ситуации», — предупреждает экономист Владислав Иноземцев. По данным Росстата, в январе российский ВВП сократился впервые с 2023 года — на 2,1%. С высокой вероятностью, первый квартал, а за ним, по-видимому, и полугодие экономика завершит в минусе, прогнозируют эксперты ЦМАКП.

Насилие над экономической жизнью нельзя продолжать вечно, тем более что насильник входит во вкус и гробит целые отрасли ради удовольствия кремлевских башен, говорит Иноземцев: «Надо дать возможность Кремлю совершить все возможные ошибки. И он добьёт собственную экономику лучше, чем санкции».

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