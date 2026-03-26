Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами 5 26.03.2026, 9:21

4,686

Арина Соболенко

Белоруска обыграла американку.

В матче 1/4 финала турнира в Майами первая ракета мира Арина Соболенко встретилась с американкой Хейли Баптист и завершила встречу в двух сетах — 6:4, 6:4. На преодоление сопротивления соперницы белорусской теннисистке потребовалось полтора часа.

В полуфинале, который состоится 27 марта, лидер мирового рейтинга сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Та в своем четвертьфинале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, уступив в первом сете, но взяв верх в следующих двух — 2:6, 6:3, 6:4.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com