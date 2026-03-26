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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

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  • 26.03.2026, 9:21
  • 4,686
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами
Арина Соболенко

Белоруска обыграла американку.

В матче 1/4 финала турнира в Майами первая ракета мира Арина Соболенко встретилась с американкой Хейли Баптист и завершила встречу в двух сетах — 6:4, 6:4. На преодоление сопротивления соперницы белорусской теннисистке потребовалось полтора часа.

В полуфинале, который состоится 27 марта, лидер мирового рейтинга сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Та в своем четвертьфинале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, уступив в первом сете, но взяв верх в следующих двух — 2:6, 6:3, 6:4.

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