Мерц не видит смысла в поставках Украине ракет Taurus 23 26.03.2026, 9:32

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Фридрих Мерц

У Украины якобы есть лучшее оружие.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с учётом технологического прогресса Украины необходимость в поставках крылатых ракет Taurus больше не выглядит актуальной.

Так он ответил депутатам Бундестага на вопрос о возможной передаче этих ракет и о том, сохраняет ли он прежнюю позицию по этому вопросу. Мерц пояснил, что ранее выступал за поставки, исходя из предположения, что у бундесвера есть достаточное количество исправных ракет, которые можно было бы передать Киеву.

Теперь же, по его словам, Украина располагает собственными дальнобойными средствами, которые «значительно эффективнее», чем то ограниченное число ракет Taurus, которое могла бы предоставить Германия.

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина «лучше вооружена, чем когда-либо ранее», однако при этом сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями.

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