Коул предупредил Лукашенко 8 Сергей Ковальчук

26.03.2026, 9:43

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Джон Коул

Сидеть в одиночку за столом плохих парней очень неуютно.

Читатели постарше хорошо помнят, как сегодняшний грузный и обрюзгший минский царедворец выглядел молодым козликом на фоне стареющего и постоянно «работающего над документами» со стаканом в руках Ельцина. Острое желание Лукашенко попасть на аудиенцию к Главному по планете очень напоминает «дружбу» с Ельциным в 90-е.

Но обо всем по порядку.

Короткий исторический экскурс: 90-е годы были маршем суверенитетов бывших советских республик, политические элиты которых во что горазд обустраивали жизнь своих граждан, да и свои тоже не забывали.

Страны Балтии сразу же взяли полный ход на Запад, Центральная Азия частично погрузилась в хаос войн, а частично построила курс на Москву, Южный Кавказ выяснял отношения между собой, Молдова (с войной) и Украина (с отложенной войной) зависли между Востоком и Западом.

Что же Беларусь?

В Минске достаточно поздно прошли выборы президента — в 1994 году. К тому времени уже во весь рост встали вопросы экономических шоковых перемен, и к власти пришел молодой популист, который на важнейший вопрос «с кем идти?» дал однозначный ответ: идти с Россией.

2 апреля 1996 года при обильных торжествах и возлияниях был подписан Договор о создании Союзного государства России и Беларуси. Лукашенко бил рюмки в Кремле, старался понравиться не только дряхлеющему Ельцину, но и региональным элитам РФ и явно метил на кремлевский трон.

Однако судьба распорядилась иначе, и слабеющая рука патриарха новой российской государственности передала скипетр в цепкую кагэбэшную лапку Владимира Путина.

Прошло два с половиной десятка лет, и Лукашенко нашел себе нового «кумира», к которому старается быть поближе. Дональд Трамп — новая цель, к которой движется глава минского режима. Конечно, не чтобы сесть в кресло американского президента, но уж точно — чтобы быть поближе к центру планетарной силы.

Он понимает, что судьба Мадуро и Хаменеи может случиться и с другими ребятами, которые по тем или иным причинам не в фарватере американской внешней политики. Бить посуду в Мар-а-Лаго нашему товарищу вряд ли кто-то позволит, но он очень хорошо понимает, что с Трампом нужно налаживать личные отношения — так же, как и с Ельциным в свое время.

А тут еще и спецпредставитель Джон Коул напомнил про непростую перспективу: «Я не знаю, как устроена старшая школа в вашей стране, но у нас это выглядит так. Ты приходишь на обед, и там есть стол хороших ребят. И хорошие ребята сидят здесь, едят, и все хотят сидеть за этим столом хороших ребят.

А есть стол неудачников — и вот там ты и находишься. Ты там вместе с Кубой. Ты там вместе с Ираном, ты там вместе с Венесуэлой и другими. Путина там нет, потому что его вообще не пригласили в школу.

Я сказал, что если хочешь сидеть за столом хороших ребят, надо начать вести себя как нормальная страна. Нельзя делать то, что ты делаешь сейчас. Все этим недовольны.

И я сказал ему: «Слушай, ты сейчас единственный, кто остался за столом плохих парней, так что тебе лучше быть осторожным».

Сидеть в одиночку за столом плохих парней очень неуютно. Есть опасность привлечь все внимание к себе. А это плохо заканчивается даже для самых крутых плохих парней.

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

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