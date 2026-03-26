«Совсем с ценами ошалели» 19 26.03.2026, 10:04

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Круиз по рекам Полесья не по карману белорусам.

Теплоход «Белая Русь» начинает круизы по рекам Полесья уже 11 апреля. По сравнению с прошлым годом экскурсии на нем значительно подорожали. О ценах, шокирующих белорусов, рассказывает издание BG.

Маршрут круиза «Жемчужина Полесья» в этом году остается прежним: Брест, собственно Полесье и Мозырь. Тур рассчитан на восемь дней и семь ночей.

Организаторы обещают насыщенную программу: экскурсии по Брестской крепости, музеям, природным объектам и даже промышленным предприятиям. Всего запланировано 10 остановок. В конце круиза – гала-ужин на борту.

По словам представителей оператора, ожидается 100%-ная загрузка. Основные клиенты –туристы из России. До июня забронированы почти все места.

Цена на круиз начинается от 3479 до 4954 рублей за эконом-каюту. Самые дорогие варианты доходят до 6191 рубля за люкс-каюту на сентябрьский рейс. Это почти $1800. В стоимость входит четырехразовое питание с напитками и экскурсии.

Издание приводит реакции белорусов на нынешние цены:

«Налоговая не хочет разобраться, откуда такие цены?»

«Ничего себе цена, теперь понятно, почему тур в РФ продают. Их выкупили в РФ в РБ операторов за копейки по 100 рублей. Хороший бизнес, однако».

«Совсем с ценами ошалели».

«Только хотела написать – для россиян же! Мы и пешком пройдем! Нам не по карману».

По сравнению с 2025 годом цены на каюты эконом-класса выросли почти на 15%, на люкс-каюты – примерно на 25%.

Теплоход «Белая Русь» – единственное в Беларуси судно, предназначенное для речных круизов. Оно было построено на Пинском судостроительном заводе. Рассчитано на 27 пассажиров. Во время круизов идет по таким рекам, как Мухавец, Пина, Припять, по Днепровско-Бугскому каналу.

В первый рейс «Белая Русь» отправилась 29 апреля 2017 года.

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