Украина окончательно прощается с СНГ

Украина окончательно прощается с СНГ9
- 26.03.2026, 10:12
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Киев расторгает 116 международных соглашений.
Кабинет Министров Украины прекратил действие 116 международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ, продолжая курс на полный разрыв с советским договорным наследием. Об этом сообщает глава МИД Андрей Сибига.
Министр заявил, что правовая база страны должна соответствовать условиям войны и новой системе безопасности в Европе. По его словам, для этого необходимо окончательно разорвать юридические связи, которые ранее связывали Украину с РФ, Беларусью и СНГ.
Согласно решению правительства, Украина прекратила действие 25 соглашений, денонсировала ещё 3 и вышла из 88 международных договоров. В частности, 5 из них касались России, 23 — Беларуси, 87 — формата СНГ, а один был трёхсторонним соглашением между Украиной, Россией и Беларусью.
Сибига отметил, что этот процесс является сложным и требует последовательной юридической работы. Он также подчеркнул, что такие шаги направлены на приведение законодательства Украины в соответствие с текущими реалиями и новой архитектурой безопасности в Европе.