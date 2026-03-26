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В Литву из Беларуси возвращено 100 задержанных грузовиков

  • 26.03.2026, 10:57
  • 6,082
В Литву из Беларуси возвращено 100 задержанных грузовиков

Большинство водителей являются белорусскими гражданами.

100 ранее задержанных грузовых автомобилей были возвращены из Беларуси в Литву, сообщает LRT со ссылкой на информационное агентство Elta.

По данным источника, 45 фур пересекли границу через пункт пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог), ещё 55 — через Шальчининкай (Бенякони).

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ) Гедрюс Мишутис сообщил, что большинство водителей являются гражданами Беларуси, имеющими литовский вид на жительство.

Первые грузовики прибыли в Литву 24 марта в 5 часов утра.

По данным на начало декабря в Беларуси оставалось 185 литовских фур. Изначально с территории страны не выпускали 1100 грузовиков. Выезд им запретили после того, как Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за летящих из нашей страны метеозондов с контрабандой.

Отметим, Литва консультировалась с США на тему возвращения своих фур, захваченных режимом Лукашенко.

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