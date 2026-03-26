Медуниверситеты Беларуси значительно расширили набор на бюджет 14 26.03.2026, 11:14

3,008

Плюс 760 мест.

В нынешнюю вступительную кампанию белорусские медицинские университеты значительно расширили набор на бюджетные места. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам начальника главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольги Колюпановой, в этом году в Беларуси создали беспрецедентные условия для абитуриентов медвузов – значительно увеличился набор на бюджет. В частности, он вырос на 760 мест.

Контрольные цифры приема будут официально опубликованы на сайтах медуниверситетов до 1 апреля, по целевому набору – до 1 мая.

Кроме того, пересмотрен целевой набор: если раньше он составлял 80% по всем специальностям, то в эту вступительную кампанию в зависимости от востребованности специальности установлены показатели от 45% до 70%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com