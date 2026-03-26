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Медуниверситеты Беларуси значительно расширили набор на бюджет

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  • 26.03.2026, 11:14
  • 3,008
Медуниверситеты Беларуси значительно расширили набор на бюджет

Плюс 760 мест.

В нынешнюю вступительную кампанию белорусские медицинские университеты значительно расширили набор на бюджетные места. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам начальника главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольги Колюпановой, в этом году в Беларуси создали беспрецедентные условия для абитуриентов медвузов – значительно увеличился набор на бюджет. В частности, он вырос на 760 мест.

Контрольные цифры приема будут официально опубликованы на сайтах медуниверситетов до 1 апреля, по целевому набору – до 1 мая.

Кроме того, пересмотрен целевой набор: если раньше он составлял 80% по всем специальностям, то в эту вступительную кампанию в зависимости от востребованности специальности установлены показатели от 45% до 70%.

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