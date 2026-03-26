Почему США должны сменить власть на Кубе 3 26.03.2026, 11:21

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Гавана — это не просто антиамериканский символ.

Куба остается не только символом антиамериканской риторики, но и источником реальных угроз национальной безопасности США, считают ряд аналитиков. По их мнению, администрация президента США Дональда Трампа недооценивает масштаб проблемы, несмотря на усиление давления на Гавану, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон официально рассматривает действия кубинских властей как угрозу безопасности, указывая на их сотрудничество с такими странами, как Россия, Китай и Иран, а также на связи с организациями, признанными террористическими.

Отдельного внимания заслуживает деятельности кубинской разведки. В США неоднократно фиксировались случаи шпионажа. В разные годы были разоблачены высокопоставленные чиновники, работавшие на Гавану, включая дипломатов и сотрудников оборонных структур.

Кроме того, американские власти заявляют, что на территории Кубы могут действовать разведывательные объекты, используемые в том числе Китаем, что усиливает опасения по поводу сбора данных о военной инфраструктуре США.

Куба также находится в американском списке государств-спонсоров терроризма, хотя вокруг этого статуса ведутся споры. Ранее некоторые эксперты отмечали, что доказательства активной поддержки террористических групп в последние годы мало, а сам статус во многом унаследован со времен холодной войны.

Гавана, в свою очередь, отвергает обвинения, заявляя, что не поддерживает терроризм и готова к диалогу с США.

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