Лукашенко подумал, что Мадуро еще неплохо устроился 10 Telegram-канал «Письма к дочери»

26.03.2026, 11:27

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Николас Мадуро

Ведь могут прилететь не вертолеты.

Джон Коул объяснил причины внезапного гарантовского гуманизма. Сказал, что на истекающего гаранта большое впечатление произвели неприятности, которые случились с другом Мадуро и гуманистом Хаменеи.

Не то чтобы это объяснение стало большим сюрпризом. Мы, собственно, именно так тут и думали. Но всегда приятно убедиться, что думали не зря.

Ну то есть, представь себе: кое-кто и так сидит уже впечатленный по уши. Потому что сначала тебя впечатляют вертолетами, прилетевшими за Мадуро. Потом ты понимаешь, что Мадуро еще неплохо устроился. Что бывает и хуже. Что за тобой вертолеты вряд ли прилетят, потому что вертолетам слишком далеко лететь.

И в этот трудный психологический момент специальный посланник Трампа ему говорит: «ты сейчас единственный, кто остался за столом плохих парней, так что тебе лучше быть осторожным». Я даже допускаю, что Коул просто так весело пошутил. Такой специальный адвокатский юмор.

Но кое-кому же было вообще не смешно. Потому что кое-кто в принципе в этом смысле впечатлительный человек. А от таких шуток можно и водкой подавиться.

Поэтому такие шутки надо шутить почаще. Потому что от стратегии «не злить деда» пользы не бывает никому, кроме самого деда. А если деда немножко напугать, то, видишь, даже от него может быть какая-то польза. Получается, что такие шутки очень способствуют повышению у истекающего гаранта уровня гуманизма, миролюбия и склонности к компромиссам.

И я так понимаю, за год переговорного процесса, американские партнеры разобрались в этих физиологических особенностях гарантовского организма. Поэтому они, в отличие от некоторых хороших людей, гаранта не переоценивают.

Они его вообще не слишком высоко оценивают. Если бы оценивали высоко, так Коул не стал бы всем подряд рассказывать эти пикантные детали переговорного процесса. И Мелания Трамп не стала бы обзывать ложными инсинуациями фантазии истекающего гаранта про то, как она просила его заступиться за украинских детей.

Так что телевизору сейчас приходится, конечно, очень сильно стараться. Я таких старательных фантазий в телевизоре давно уже не видел. Например, про то, как кое-кто разрешил американцам снять ему санкции с его калийных удобрений. Потому что без его разрешения американцы бы со снятием своих санкций не справились.

Или про выдающуюся роль гаранта в ближневосточном урегулировании. Там правда ничего не урегулировали, но роль гаранта у него в телевизоре все равно сильно выдается.

А что делать? Телевизору же надо изобразить, что их гарант – орел. А как ты изобразишь, если этого орла из-под лавки не видно? Поэтому, как ни старайся, а на орла истекающий гарант все равно не похож.

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