Доллар снова направляется к психологической отметке 4 26.03.2026, 11:34

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Американская валюта развернулась.

Доллар развернулся и снова направляется к 3 рублям. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $70 081.

Доллар вырос на 2,20 копейки и стоит 2,9721 рубля.

По евро торгов пока не было.

Сотня российских рублей снизилась на 2,47 копейки и стоит 3,6405 рубля.

По юаню торгов пока не было.

В среду доллар подешевел на 0,18 копейки и стоил 2,9501 рубля, евро подорожал на 0,51 копейки и стоил 3,4200 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 1,45 копейки и стоила 3,6652 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,28 копейки и стоил 4,2848 рубля.

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