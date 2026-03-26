Доллар снова направляется к психологической отметке

Доллар снова направляется к психологической отметке4
- 26.03.2026, 11:34
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Американская валюта развернулась.
Доллар развернулся и снова направляется к 3 рублям. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $70 081.
Доллар вырос на 2,20 копейки и стоит 2,9721 рубля.
По евро торгов пока не было.
Сотня российских рублей снизилась на 2,47 копейки и стоит 3,6405 рубля.
По юаню торгов пока не было.
В среду доллар подешевел на 0,18 копейки и стоил 2,9501 рубля, евро подорожал на 0,51 копейки и стоил 3,4200 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 1,45 копейки и стоила 3,6652 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,28 копейки и стоил 4,2848 рубля.