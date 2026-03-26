Что мы делали восемь лет? 8 Виталий Портников

26.03.2026, 11:53

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Виталий Портников

Удивительно, что эту войну также практически никто не хотел называть войной и оккупацией.

После публикаций о возможной «гибридной» атаке России на Эстонию или другие страны Балтии, а также в Украине, на Западе начали всерьёз обсуждать вероятность конфликта между Россией и странами НАТО и даже политическое банкротство альянса из-за недостаточно серьёзной реакции на такое вторжение. Но главное — начали осознавать, что сама возможность такого конфликта, создающего реальный риск начала Третьей мировой войны, связана с неадекватной реакцией западных стран на события в Украине в 2014 году.

Тогда российский президент впервые после Второй мировой войны пошёл не просто на оккупацию, но и на аннексию части территории другой страны. Но ведущие страны мира — те же подписанты Будапештского меморандума — пытались делать вид, что в Крыму ничего чрезвычайного не произошло. Если вспомнить, какие санкции были введены против России администрацией президента Барака Обамы и Европейским союзом, легко понять, почему в Кремле не прислушались к призывам из Вашингтона не лезть на материк, а вместо этого начали войну на Донбассе.

Удивительно, что эту войну также практически никто не хотел называть войной и оккупацией. Говорили о донбасском «сепаратизме», старались не замечать присутствие российских войск и спецслужб в регионе. При этом до российского вторжения ни в Крыму, ни на Донбассе не было политических сил или хотя бы авторитетных общественных организаций, выступавших за независимость регионов или их присоединение к России. И действительно — откуда бы таким организациям взяться, если до 2014 года президент страны, глава Верховной Рады, премьер-министр и почти все министры были… выходцами из Донецкой области, а парламентскую фракцию правящей Партии регионов возглавлял выходец из Луганщины? Какой тогда мог быть сепаратизм?

Однако этот миф помогал и Западу, и украинцам жить в вымышленной реальности, где конфликт можно было решить, просто договариваясь с воображаемыми сепаратистами. До того дошло, что не только западные дипломаты говорили о поиске диалога с представителями «сепаратистских» (а на самом деле оккупационных) администраций, но и обычные люди рассказывали о «сепаратистах». Это и есть ответ на знаменитый российский вопрос: «Что вы делали восемь лет?» Ответ прост — лгали самим себе, что оккупации нет, и способствовали собственной лжи и подготовке к большой войне, во время которой уже не нужно было играть в «сепаров», поэтому Луганская и Донецкая области были банально аннексированы — как Крым!

Теперь возникает вопрос: почему этот же механизм Путин не может использовать в эстонской Нарве? Ведь если перед западными столицами встанет дилемма — поверить в «сепаратизм» русского населения Нарвы или воевать с Россией, — что выберут в Вашингтоне или Брюсселе? Ответ, кажется, мы знаем. По реакции на события в Украине.

Так что давайте зафиксируем уже сегодня, чтобы завтра никто не говорил, что его не предупреждали. Никаких сепаратистских настроений в регионе Ида-Вирумаа, куда входит приграничная Нарва, нет — как не было их и в Крыму, и на Донбассе. Если эти настроения начнут проявляться, это будет означать, что началась российская ползучая оккупация. Если эта ползучая оккупация будет восприниматься как сложный региональный и национальный конфликт, если местные коллаборанты — которые обязательно появятся, так как это неизбежный атрибут оккупации — будут восприниматься как сепаратисты, а не как коллаборанты, это не успокоит, а только вдохновит Путина, и вскоре начнётся большая война уже в Европе. Война, от которой Соединённые Штаты уже не смогут уклониться, что бы там сегодня ни думали в Белом доме. Вот вам и приблизительный прогноз Третьей мировой — с эстонским… а точнее, с украинским акцентом.

А всё потому, что политические и безопасностные выводы нужно делать вовремя, друзья мои. И действительно — что мы все делали восемь лет?

Виталий Портников, hromada.us

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