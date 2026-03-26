Что происходило в воздушном пространстве Гомельской области в последние дни 1 26.03.2026, 12:02

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В районе Брагина кружил вертолет.

Вечером 25 марта неизвестный летательный аппарат кружил в районе Брагина, из-за чего в приграничье Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщение об угрозе появилось на украинских мониторинговых каналах в седьмом часу вечера, «Флагшток».

В частности, канал «еРадар» передал такую информацию в 18:33, а вскоре тот же канал сообщил, что летательный аппарат кружит в районе Брагина.

Как уточнил канал «еРадар», тревога оказалась ложной — это был не российский БпЛА, а белорусский вертолет Ми-24, который вел патрулирование вдоль границы.

Накануне в одной из деревень южнее Лоева, близи границы с Украиной, российский дрон упал на огород местного жителя, но не взорвался. Дрон вывезли специальные службы. Точное место и время пока не установлены.

До этого сообщалось, что 24 марта, при массированном ударе России по Украине, несколько БпЛА использовали воздушное пространство Беларуси. Один из российских дронов проходил через территорию Брагинского района в районе деревни Верхние Жары, а другой «срезал» путь по территории Добрушского района (примерная траектория: Кузьминичи — Усохская Буда).

В этот же день границу патрулировал белорусский самолет Су-30.

Еще ранее, вечером 18 марта, один российский БпЛА вылетал из Украины курсом на Пинск. Об этом сообщал канал «Рында мониторит» в 20:11.

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